Ankara'da terör soruşturması: 33 şüpheli gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, PKK/KCK terör örgütü ile bağlantılı olarak çeşitli etkinliklere katılan 33 şüpheli eş zamanlı gözaltına alındı.

Ankara'da terör soruşturması: 33 şüpheli gözaltına alındı
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İHA
Yayınlanma: 25.10.2024 - 08:29

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen talimatlara istinaden; PKK/KCK silahlı terör örgütü tarafından verilen çağrı/talimatlara uyarak çeşitli tarihlerde Ankara sınırları içerisinde yapılan örgütsel etkinliklere katılıp, terör örgütünün cebir ve şiddet içeren yöntemlerini övücü ve bu yöntemleri meşru gösterecek şekilde propagandasını yaptıkları tespit edilen 33 şüphelinin, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.



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