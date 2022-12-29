Ankara'da uyuşturucu ticaretine 13 gözaltı

Ankara'da uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişilere yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
29 Aralık 2022 Perşembe, 18:22
Ankara'da uyuşturucu ticaretine 13 gözaltı
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 26-29 Aralık tarihleri arasında düzenledikleri 6 ayrı operasyonda, 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, slikon tüpleri ve satranç tahtasının içine gizlenmiş şekilde 15 kilo 208 gram esrar ile 1 kilo 980 gram kokain, 1 kilo metamfetamin, 2 bin 642 adet sentetik ecza maddesi 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu geliri olduğu değerlendirilen 7 bin 920 TL, 1850 dolar, 440 euro ve 80 paunt ele geçirildi.

Şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. 


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