Ankara'da vinç yol tabelasına çarptı: 2 yaralı
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, vinçin yol tabelasına çarptığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Feci kaza, saat 23.00 sıralarında Yenimahalle Batı bulvarında meydana geldi. S.A (30) idaresindeki 06 CYV 742 plakalı vinç, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol tabelasına çarptı.
Kazada sürücü S.A. ile araçta bulunan yeğeni L.A. (12) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolün ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Yaralılardan L.A’nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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