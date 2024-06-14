Ankara'da Roma dönemine ait bin 100 sikke ele geçirildi

Yayınlanma: 14.06.2024 - 20:43

Güncelleme: 14.06.2024 - 20:45

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile kaçakçılığın önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonlar sonucunda Roma dönemine ait olduğu belirlenen 1100 sikke ele geçirildiğini açıkladı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "14 Haziran 2024 tarihinde Beypazarı ilçesinde U.A. adlı şahsın müşteri arayışında olduğu, ele geçirdiği tarihi eserleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği bilgisine ulaşılmıştır. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Beypazarı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda U.A. adlı şahsın üzerinde yapılan arama sonucunda bin 100 adet Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen sikke ele geçirilmiştir. Ele geçen malzemelere el konularak, U.A. isimli şahıs hakkında adli işlemlere başlanılmıştır" ifadeleri kullanıldı.