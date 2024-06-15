Ankara'da pes dedirten anlar! Yaralılara müdahale edenleri 'Bırakın ölsün' diyerek uzaklaştırdı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde 1 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı kavgada saldırganın abisi, iddialara göre yaralılara müdahale eden vatandaşları uzaklaştırarak “bırakın ölsün” deyip küfürler ettiği görüntüler ortaya çıktı.

İHA
Yayınlanma: 15.06.2024 - 18:50
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İki gün önce Ankara’nın Çankaya ilçesinde henüz bilinmeyen sebepten İlker Caddesi üzerinde bulunan telefoncu dükkanında K.Ö. ile kimliği belirlenemeyen bir kişi arasında silahlı kavga yaşanmıştı.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Kavgada K.Ö. yaşamını yitirmişti. Olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

İddialara göre saldırganın abisinin, yaralılara müdahale eden vatandaşları uzaklaştırarak, “bırakın ölsün” diyerek küfürler ettiği ortaya çıktı.


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