Ankara’da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 12 Mart Salı günü bazı yolların araç trafiğine kapatılacağını duyurdu.

İHA
Yayınlanma: 11.03.2024 - 21:44
Ankara’da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
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Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 12 Mart Salı günü saat 13.30’da düzenlenecek bir program nedeniyle saat 00.00’dan program sona erene kadar Denizciler Caddesi’nin Anafartalar Caddesi ile Adnan Saygun Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamının çift yönlü, Acıçeşme Sokak, Çatalca Sokak ve Çanakkale Sokağın tamamının çift yönlü, Anafartalar Caddesi’nin Hisar Parkı Caddesi kesişimi ile Denizciler Caddesi kesişimi arasında kalan bölümünün Denizciler Caddesi’ne gidiş istikametinin tek yönlü, Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi’nin Yakut Sokak kesişimi ile Anafartalar Caddesi kesişimi arasında kalan kısmının tek yönlü araç trafiğine kapatılacağı belirtildi. Vatandaşların mağdur olmamaları için toplu taşıma araçlarını kullanmaları istendi.


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