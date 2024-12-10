Ankara'da 'yasadışı silah ticareti' operasyonu: 2 gözaltı

Yayınlanma: 10.12.2024 - 09:25

Güncelleme: 10.12.2024 - 09:45

Ankara İl Jandarma komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, Altındağ'da bir grubun yasadışı silah ticareti yapmak üzere müşteri arayışı içinde olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Ekiplerin, Mamak ilçesinin Gökçehöyük Mahallesi'nde bulunan bir mandırada düzenlediği operasyon sonucunda; 14 adet 9 mm çapında tabanca, 14 adet şarjör, 40 adet 9 mm tabanca mermisi ve 1 adet av tüfeği ile tüfeğin şarjörü ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda, iki şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.