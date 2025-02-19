Ankara’da yaşamını yitirenlerin sayısı 59 oldu, CHP’li Adem liyakatsizliği gündeme getirdi: Sahte içki can almaya devam ediyor

Yayınlanma: 19.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 19.02.2025 - 04:00

Operasyonlar kapsamında 28 kişi tutuklandı, 30 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, geçen temmuzda sahte ve yasa dışı alkollü içki üretiminden kaynaklanan can kayıplarının önüne geçmek amacıyla oluşturdukları elektronik alkol takip sisteminin “tüm unsurlarıyla devreye girdiğini” açıklamıştı. Ankara Valisi Vasip Şahin ise yetkili satıcılardan ve bilinen yerlerden alınmasını tavsiye etmişti. Ancak ölümlere çare olmadı.

Konuyu Cumhuriyet’e değerlendiren CHP Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, “Bu ölümler sadece vergi politikalarının değil, daha büyük bir ihmalin sonucudur” dedi. Adem, “Türkiye’de tütün ve alkol piyasası, bağımsız bir düzenleyici kurum olan Tütün Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından sıkı denetleniyordu. 2017’de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişle bu kurum kapatıldı ve yetkileri Tarım ve Orman Bakanlığı’na devredildi. Bugün sahte içki belasının önüne geçilememesinin en büyük nedeni, bu bağımsız denetim mekanizmasının yok edilmesidir. Bakanlık, bu devasa sektörle ilgili yetkilerini sıradan bir daire başkanlığına devretmiş, sistematik denetim yapacak hiçbir kurumsal mekanizma bırakmamıştır” ifadelerini kullandı.

Liyakatsizliğe de vurgu yapan Adem, “Tütün ve Alkol Dairesi’nin başında, alkol ve tütün sektörüyle hiçbir ilgisi olmayan, psikoloji mezunu bir isim bulunmaktadır. Tarım ve orman bakanının hemşehrisi Uğur Yalçın. Adı geçmişte birçok skandalına karışmış bir bürokrat” ifadelerini kullandı. Adem, “İçki üretimi için kullanılan alkolün denatüre edilmesi kağıt üzerinde tanımlanmış olmasına rağmen, sahada denetim yapılmamaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı, kaçak içki üretiminin önüne geçebilecek analizleri ve fiziksel denetimleri tamamen rafa kaldırmış, sahayı tamamen boş bırakmıştır” diye konuştu.

‘İNSAN HAYATI MESELESİ’

Türkiye’nin sahte içki cennetine dönüştüğünü vurgulayan CHP Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın denetim yetkisini elinden çıkartması, tütün ve alkol piyasasının tekrar bağımsız bir düzenleyici kuruma devredilmesi gerektiğine dikkat çekti. Adem, “Bu mesele siyasi tartışma değildir, bir insan hayatı meselesidir. Bunu görmezden gelenler, sessiz kalanlar, denetimsizliğin sorumluluğunu taşıyanlar, sahte içki nedeniyle ölen her vatandaşımızın vebalini taşımaktadır!” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN NİKÂH ŞAHİDİYDİ

Uğur Yalçın, 2018’de dönemin AKP İstanbul Milletvekili Fatma Benli ile bütçe görüşmelerinde tanışıp evlenmesiyle gündeme gelmişti. Yalçın lağv edilen Tütün Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu’nda bürokrat olarak görev yapıyordu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, çiftin nikâh şahitliğini üstlenmişti.



