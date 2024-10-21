Ankara'da yolcu otobüsünün lastiği patladı: Yaralılar var!
Ankara'da hareket halindeki yolcu otobüsün lastiğinin patlayarak 2 otomobile çarptı. Kazada 2 otomobilden toplam 5 kişi yaralandı.
Ankara-Eskişehir yolu Polatlı mevkiinde bir kaza meydana geldi.
İddialara göre, bir otobüs hareket halindeyken lastiği patlayarak 2 otomobile çarptı. Çarpma sonucunda henüz plakası belli olmayan bir otomobil şarampole uçarken, diğeri de bariyere çarptı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI!
Kaza sonucunda otomobillerdeki 5 kişi yaralandı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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