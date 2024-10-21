Ankara'da yolcu otobüsünün lastiği patladı: Yaralılar var!

Yayınlanma: 21.10.2024 - 15:19

Güncelleme: 21.10.2024 - 15:19

Ankara-Eskişehir yolu Polatlı mevkiinde bir kaza meydana geldi.

İddialara göre, bir otobüs hareket halindeyken lastiği patlayarak 2 otomobile çarptı. Çarpma sonucunda henüz plakası belli olmayan bir otomobil şarampole uçarken, diğeri de bariyere çarptı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Kaza sonucunda otomobillerdeki 5 kişi yaralandı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.