Otobüs şoförü ile yolcunun 'Durakta durmadın' kavgası!
Bursa'da bir yolcu ile inmek istediği durakta durmadığını öne sürdüğü otobüs şoförü arasındaki kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa Mahallesi'nde, dün öğle saatlerinde terminal seferini yapan belediye otobüsündeki yolcu, iddiaya göre "Düğmeye bastım. Neden durakta durmuyorsun?" diye şoföre bağırıp üzerine yürüdü.
Şoför de otobüsü durdurup tepki gösterince taraflar arasında kavga çıktı. Otobüste başlayan kavga, dışarıda da devam etti.
O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Kavgayı, yolcular ayırmaya çalışırken, o anlar ise bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı.
Etiketler: #otobüs
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