Ankara’da yoldan çıkan araç takla attı: 4 yaralı

Ankara’nın Elmadağ ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 4 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 06.04.2024 - 21:24
Ankara’da yoldan çıkan araç takla attı: 4 yaralı
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Elmadağ ilçesi Samsun yolu üzerinde iddialar göre, yolda başka bir aracın sıkıştırdığı otomobilin sürücüsü kontrolünü kaybetti ve yoldan çıkarak takla attı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ters dönen araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ankara’ya sevk edildi. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.


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