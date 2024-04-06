Bodrum'da kazanan çıkmadı! Bodrumspor 0-0 Ankara Keçiörengücü
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Bodrum FK, sahasında Ankara Keçiörengücü ile 0-0 berabere kaldı.
Trendyol 1. Lig'de 29. haftasında Bodrum FK, Ankara Keçiörengücü'nü ağırladı. Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Bu sonucun ardından Bodrumspor puanını 48'e Ankara Keçiörengücü ise 33'e yükseltti.
Bodrum FK gelecek hafta Adanaspor'a konuk olacak. Keçiörengücü ise Gençlerbirliği'ni konuk edecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Mesut Özil'den büyük itiraf!
- 'Seçimi kaybediyorlar, sahaya çıkarsam...'
- Türkiye, kritik antlaşmadan çekildi!
- ‘Onu yaşatmayız’
- Dündar ve Enginyurt arasında 'Kılıçdaroğlu' gerilimi
- Ardahan'da seçimler yenilenmeyecek
- Fenerbahçe'den Süper Kupa için yeni karar
- 'Bizim nezdimizde hükümsüzdür'
- Mehmet Metiner'den Uçum'a tepki
- '1455 oyumuzun yazılmadığını tespit ettik'