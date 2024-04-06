Bodrum'da kazanan çıkmadı! Bodrumspor 0-0 Ankara Keçiörengücü

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Bodrum FK, sahasında Ankara Keçiörengücü ile 0-0 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.04.2024 - 16:03
Bodrum'da kazanan çıkmadı! Bodrumspor 0-0 Ankara Keçiörengücü
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Trendyol 1. Lig'de 29. haftasında Bodrum FK, Ankara Keçiörengücü'nü ağırladı. Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı. 

Bu sonucun ardından Bodrumspor puanını 48'e Ankara Keçiörengücü ise 33'e yükseltti. 

Bodrum FK gelecek hafta Adanaspor'a konuk olacak. Keçiörengücü ise Gençlerbirliği'ni konuk edecek. 


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