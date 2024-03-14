‘Ankara’da yurttaşlar gerçekten inandığı değerlere oy vermeli’

Yayınlanma: 14.03.2024 - 17:36

Güncelleme: 14.03.2024 - 17:36

31 Mart seçimleri için Ankara’nın birçok noktasında kendi adaylarıyla seçimlere girdiklerini, burada Sincan, Keçiören, Altındağ, Yenimahalle, Çankaya ve Elmadağ’ın özel olarak öne çıktığını belirten Arikan, buralarda emekçilerin, Ankaralı yurttaşların gerçek sorunlarına gerçek yanıtlar üreten, o sorunlardan gerçekten kurtulmanın yolunu anlatan çok verimli bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

‘HALKIN GERÇEK SEÇENEĞİ İÇİN ADAYIZ’

Kapı kapı gezdikleri, pazar yerlerinden, iş yerlerine kadar yoğun bir çalışma yürüttüklerini kaydeden Arikan, “Bu seçimlere giderken iki sloganımız var. Birisi ‘Zübüklerden Kurtuluyoruz’, diğeri ise ‘Satılık Değil’ sloganı. Bu sloganlardan ilkini sanıyoruz çok fazla açıklamamıza gerek yok. Türkiye’de siyaset, özellikle seçim dönemlerinde ilkelerini, programlarını bir dakikada unutan aday adaylarıyla dolu halde. Hepsi aynı siyasi gelenekten gelen, aynı dünya görüşünü paylaşan bu isimler farklı partiler adı altında seçim pusulasında karşımızada olacak. Ankaralılar bunu hak etmiyor. Bu nedenle halkın gerçek seçeceği olmak için pusulada komünist adaylar yer alacak” diye konuştu.





‘DEĞERLERİMİZ, İLKELERİMİZ, KENTLERİMİZ VE ANKARA SATILIK DEĞİL’

Ankara’nın cumhuriyetin, laikliğin, aydınlanmanın ve 1923 devriminin başkenti olduğunu ama geriye baktığımızda bu değerlerin tamamının patron düzeni ve gericilik eliyle ortadan kaldırıldığını vurgulayan Arikan, “Buradan diğer sloganımıza gelmek isterim. Satılık Değil… Bu ülke, kentlerimiz, Ankaramız, değerlerimiz, laiklik, cumhuriyet, aydınlanma. Bu değerler satılık değil, bir koltuk, bir makam için bu değerlerin satılığa çıkarıldığı tabloya meydan okuyan herkesi Ankara Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde TKP’ye oy vermeye çağırıyoruz” ifadesini kullandı.



