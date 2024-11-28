Ayşe Ateş, Mansur Yavaş'ı ziyaret etti
Öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret ettiğini duyurdu.
Ateş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kızlarıyla birlikte Mansur Yavaş'a teşekkür etmek için ziyarette bulunduklarını ifade etti.
Ayşe Ateş'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:
"Sayın Mansur Yavaş’a dünden bugüne -kamuoyu tarafından bilinen ya da bilinmeyen-bütün iyilikleri için kızlarımla birlikte teşekkür ziyaretinde bulundum"
Etiketler: #Ayşe Ateş #Mansur Yavaş #sosyal medya
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