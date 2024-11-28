Ayşe Ateş, Mansur Yavaş'ı ziyaret etti

Yayınlanma: 28.11.2024 - 21:57

Güncelleme: 28.11.2024 - 21:57

Ateş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kızlarıyla birlikte Mansur Yavaş'a teşekkür etmek için ziyarette bulunduklarını ifade etti.

Ayşe Ateş'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Sayın Mansur Yavaş’a dünden bugüne -kamuoyu tarafından bilinen ya da bilinmeyen-bütün iyilikleri için kızlarımla birlikte teşekkür ziyaretinde bulundum"