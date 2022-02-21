Ankara'da zam protestosu: Bu milleti bir çaya muhtaç ettiniz

21 Şubat 2022 Pazartesi, 14:50

Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmet Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen); Ankara’da zamları protesto etti.

Üzerinde, “Temel gıda maddelerine, elektriğe, doğal gaza, akaryakıta yapılan zamlar geri alınsın. Elektrik şirketleri kamulaştırılsın” ifadelerinin yazılı olduğu pankart taşıyan sendika üyeleri, “İnsanca yaşamak istiyoruz” sloganı attı.

Sendika Genel Başkanı Erdal Bozkurt, "Sayın Cumhurbaşkanı’nın, belediye başkanlığı sonrası Başbakanlığa yürüdüğü dönemde; ‘Bu evin kirasını, suyunu, elektriğini, çocuğun okul parasını kim ödeyecek’ diye sorduğu ve ‘bu milletin cebinden elinizi çekin’ dediği, ‘bu milleti bir simide, bir çaya muhtaç ettiniz’ dediği sözlerin altına biz de imza atıyoruz. O sözün devamında bugün yaptıkları ile yüzleşmesini öneriyoruz" diye konuştu.

TALEPLERİNİ SIRALADILAR

Zamların KDV indirimi ile kontrol edilemediğini dile getiren Bozkurt, “Ekonomik buhrandan çıkış yolu bulamayan saray yönetimi, son olarak KDV indirimi oyunlarıyla suçunu gizlemek istese de temel gıda ürünlerinde yaşanan fahiş fiyatları kontrol edemiyor, halkın bu konuda oluşan öfkesini dindiremiyor. Son bir yılda temel gıda maddelerine gelen yüzde 80’i aşan zamlarla krizin derinleşmesinin sorumluluğundan kaçamaz olmuştur” dedi.

Bozkurt elektrik ve doğal gaza gelen zamlara da dikkat çekerek, “Son olarak zam kasırgasına ocak ayı başında elektriğe konutlarda kilovat ayarlamaları ile yeni bir illüzyon yaratmak istercesine yapılan zamlar, yoksul halkın aydınlatma giderleri için yüzde 300’lere varan fahiş faturalarla karşı karşıya kalmasına neden olmuştur. Doğal gazda da durum elektrikten farklı değildir. Kara kış koşullarında en düşük fatura bedelleri en az 3 katına çıkmıştır” diye konuştu.

Bozkurt taleplerini ise şöyle sıraladı:

“. Tüm tüketim maddelerine gelen zamlar geri alınsın.

. Enerji üretim ve dağıtım şirketleri kamulaştırılsın.

. Belediyelerin başta ulaşım, su gibi temel kamu hizmetleri üzerindeki ağır maliyetleri oluşturan elektrik ve akaryakıttan, ÖTV ve KDV sıfırlansın.

. Temel tüketim maddelerindeki KDV oranında indirim değil KDV tamamen kaldırılsın.

. Devlet maliye hazinesin kara deliğini oluşturan hazine garantili işlerde dolar ve Euro üzerinden garanti ve ödemeler kaldırılsın.

. Herkese yoksulluk sınırı üzerinden insanca yaşayabilecekleri ücret verilsin.

. Gerçek bir toplu sözleşme ve grev hakkını içeren bir yasal düzenleme hemen yapılsın.

. Herkese güvenceli iş, güvenli gelecek sağlayacak bir yasal düzenleme ile yerel yönetim emekçilerine ayrımsız 3600 ek gösterge verilsin.”