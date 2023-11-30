Ankara’da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, çok sayıda yaralı

Yayınlanma: 30.11.2023 - 11:05

Güncelleme: 30.11.2023 - 11:05

Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Anadolu Bulvarı’nda gece saat 01.00 sıralarında kamyon, otomobil ve servis minibüsü zinvirleme kazaya karıştı.

İhjbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince kazada hafif yaralandığı belirlenen 22 kişi, ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı çevre hastanelere nakledildi.

Kazada oğlu M.E.T.’nin yaralandığı öğrenen anne F.T. ise olay yerine giderek durum hakkında bilgi almak istedi. F.T.’ye o esnada O.A.’nın kullandığı otomobil çarptı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Polis ekiplerince alkol testi yapılan O.A.’nın 1.77 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ağır yaralanan kadın hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken sürücü O.A. gözaltına alındı.