Ankara’da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, çok sayıda yaralı

Ankara'da üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 22 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza geçiren oğlunu görmek için olay yerine gelen bir kadın ise alkollü sürücünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 30.11.2023 - 11:05
Ankara’da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, çok sayıda yaralı
Abone Ol google-news

Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Anadolu Bulvarı’nda gece saat 01.00 sıralarında kamyon, otomobil ve servis minibüsü zinvirleme kazaya karıştı.

İhjbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince kazada hafif yaralandığı belirlenen 22 kişi, ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı çevre hastanelere nakledildi.

Kazada oğlu M.E.T.’nin yaralandığı öğrenen anne F.T. ise olay yerine giderek durum hakkında bilgi almak istedi. F.T.’ye o esnada O.A.’nın kullandığı otomobil çarptı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Polis ekiplerince alkol testi yapılan O.A.’nın 1.77 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ağır yaralanan kadın hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken sürücü O.A. gözaltına alındı.


Ankara zincirleme kaza otomobil

İlgili Haberler

Bursa'da otomobil, belediye otobüsüne çarptı!

Bursa'da otomobil, belediye otobüsüne çarptı!
Resmi Gazete'de yayımlandı! Elektrikli otomobil satışlarında yeni düzenleme

Resmi Gazete'de yayımlandı! Elektrikli otomobil satışlarında yeni düzenleme
Ablasının kucağında karşıya geçerken otomobil çarptı: Hayatını kaybetti

Ablasının kucağında karşıya geçerken otomobil çarptı: Hayatını kaybetti

En Çok Okunan Haberler