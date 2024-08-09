Ankara'daki otobüs kazasında ölenlerin yakınları konuştu: 'Bir ay sonra düğünleri vardı'

Yayınlanma: 09.08.2024 - 18:23

Güncelleme: 09.08.2024 - 18:23

Polatlı’da meydana gelen otobüs kazasında 9 kişi hayatını kaybederken, 27 kişi de yaralandı.

Yakınlarının ölüm haberini alan yurttaşlar, Ankara’nın Keçiören ilçesindeki Adli Tıp Merkezi’nin önüne geldi. Bazı yurttaşlar, aldıkları acı haber nedeniyle fenalık geçirerek bayıldı.

“KIZI NİŞANLIYDI, BİR AY SONRA DÜĞÜNLERİ VARDI”

Kazada ablası Fevzile Baydar’ı ve yeğeni Şuna Yaşar’ı kaybeden İsmail Bayram, yaptığı açıklamada vefat haberini internet üzerinden aldıklarını belirtti.

Ablasının kızı Şuna Yaşar ile beraber öldüğünü ve geride bir kızı ile bir oğlunu bıraktığını ifade eden Baydar, “Kızı nişanlıydı, bir ay sonra düğünleri vardı. Damatta perişan, haberi alır almaz yolda geliyor” dedi.

“OTOBÜSÜN ARKASINDA ARABAMLA SEYAHAT EDERKEN DENK GELDİM”

Kazada yengesi ve dayısının kızını kaybeden bir yurttaş ise, “Ben kendim olay esnasında oradaydım. Otobüsün arkasında arabamla seyahat ederken denk geldim. Ağrı arabası olduğu için bekledim yolda, sonra vefat haberini duydum. Acı hepimizin acısı. Türkiye’nin acısı” ifadelerini kullandı.