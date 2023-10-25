Ankara'daki 'park' cinayetinde yeni gelişme

Yayınlanma: 25.10.2023 - 20:37

Güncelleme: 25.10.2023 - 20:37

Mamak ilçesinde bulunan bir parkta; Doğukan Kabak (23), daha önce husumet yaşadığı U.Ü. ve beraberindeki kişilerle henüz bilinmeyen bir sebepten tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine U.Ü., yanında bulunan silahla Kabak’a ateş ettikten sonra beraberindekilerle kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Başına isabet eden kurşun sonucu ağır yaralanan Kabak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 6 şüpheli güvenlik ekiplerince gözaltına alındı.

Adli Tıp Kurumundaki kontrollerin ardından, Ankara Adliyesine getirilerek Cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Buradaki işlemlerin ardından, M.E., U.Ü., Y.A., ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanırken, A.G.A., S.Ü., Ö.B.T., adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakıldı.

Şüpheli U.Ü.’nün avukatı Ali Erdem, “Karşı tarafla kavga halinde gerçekleşen olayda müvekkilimin haksız tahrikten yararlanma ihtimali bulunmaktadır. Bu nedenle tutuklanması ölçülülük ilkesine aykırı olacaktır. Adli kontrol hükümleri bu aşamada yeterli olacaktır, tutuksuz yargılanmasını talep ederiz“ ifadelerine yer verdi.