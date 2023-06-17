Ankara'daki tarım ilacı faciasında yeni gelişme
Ankara'nın Keçiören ilçesindeki bir apartmanda meydana gelen zehirlenme olayına ilişkin gözaltına alınan 5 kişiden 2'si adliyeye sevk edildi.
Ankara'nın Keçiören ilçesindeki bir apartmanda dün 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1'i ağır 10 kişinin ise etkilendiği böcek ilacından zehirlenme olayına yönelik 5 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 3'ü serbest bırakıldı, diğer 2'si adliyeye götürüldü.
ANNE İLE KIZIN OTOPSİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI
Böcek ilacından zehirlenerek hastaneye kaldırılan 10 kişinin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Öte yandan anne ile kızının Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı. Babaları da zehirlendiği için hastanede tedavi edilen 2 kişinin cenazesi, yakınlarına teslim edildi.
Keçiören'de ilçesinde dün bir apartmanda ikamet eden ailenin baş dönmesi, bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle yaptığı ihbar üzere adrese sağlık ekipleri yönlendirilmişti.
2 kişinin hayatını kaybettiği olayda, polis, AFAD, UMKE, SAKOM ve GAMER ekiplerinin çalışmaları sonrası zehirlenme belirtisi gösteren 1'i ağır 10 kişi de hastanelerde tedavi altına alınmıştı.
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