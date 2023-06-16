Son Dakika: Ankara'da tarım ilacı faciası: 2 ölü, 1'i ağır 10 yaralı

Yayınlanma: 16.06.2023 - 12:18

Güncelleme: 16.06.2023 - 16:48

Ankara'nın Keçiören ilçesi Sancaktepe Mahallesi'nde saat 07.30 sıralarında iddiaya göre, sokak üzerindeki 4 katlı binada oturan bir aile, dairede ilaçlama yaptırdı.

Tarım ilacı kullanımı nedeniyle tüm daireler ilaçlamadan etkilendi. İhbar üzerine bölgeye AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) uzmanları ile itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

10 KİŞİ TEDAVİ ALTINDA

Evden sızan kimyasal nedeniyle 1'inci kattaki dairede oturan Türkan Sabancılar (39) ve kızı Elif Sude Sabancılar (10) hayatını kaybetti. Zehirlenen 1'i ağır 10 kişi de hastanede tedaviye alındı.

Hacılar Apartmanı'nda yaşanan zehirlenme olayının binada oturan Somalili bir ailenin evlerini ilaçlatması nedeniyle yaşandığı belirtildi.

Bölgede çalışan ekipler, dairede ilaçlama için kullanımı yasak olan 'alüminyum fosfat' kullanıldığını ve bu kimyasalın sıcaktan genleşip buharlaşarak tüm apartmana yayıldığını belirtti. Olayın ardından 4 katlı bina ile yanındaki bina tahliye edildi.

VALİ ŞAHİN'DEN AÇIKLAMA

Ankara Valisi Vasip Şahin de olayla ilgili açıklama yaptı. Şahin, olayın ilk belirlemelere göre böcek ilaçlamasından kaynaklandığını belirterek, "Maalesef 2 vatandaşımız öldü, 1'i ağır 5 vatandaşımız da şu anda tedavi altında. İnşallah onlar sağ salim aramıza dönerler ama şunu ifade edeyim; şu anda orada bütün ekiplerimiz çalışıyorlar. Savcılarımızın talimatları ve kontrolleri dahilinde incelemeler, araştırmalar devam ediyor. Kesin sebep, bu teknik ve adli çalışmalar bittikten sonra netleşecektir. Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Ankara Valiliği de olayla ilgili Twitter hesabından yazılı açıklama yaptı.

"GEREKLİ TEDBİRLER ALINMIŞTIR"

Açıklamada, "Bugün sabah saat 07.33' te Keçiören ilçemizde ikamet eden bir aileden baş dönmesi, bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetleri alınmış olup konu ile ilgili olarak derhal sağlık ekipleri görevlendirilmiştir. Emniyet, AFAD, UMKE, SAKOM ve GAMER ekiplerimizden alınan bilgiye göre durumdan etkilenen 7 vatandaşımızın olduğu, ilk bulgulara göre şahıslarda zehirlenme belirtilerinin görüldüğü değerlendirilmiştir. Hastanelere nakilleri sağlanan şahıslardan 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, diğer vatandaşlarımızın tedavilerine devam edilmektedir. Söz konusu bina ve çevresinde gerekli tedbirler alınmıştır. Olayın kesin sebebinin belirlenmesi için inceleme ve araştırmalar Cumhuriyet Başsavcılığı nezaretinde uzman ekiplerce sürdürülmektedir" denildi.

"SU DÖKÜLMÜŞ OLSA BİNADAKİ HERKES ÖLÜRDÜ"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, olayla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bir daire sakinimiz evini ilaçlatıyor. Daha sonra da ilaçlayan firma, ‘Eve 3 gün girmeyeceksiniz diyor’ Kimyasal madde olduğu için, havanın da sıcak olmasıyla beraber genleşmeyle olup diğer dairelere sıçramış. İki tane vatandaşımız hayatını kaybetti. 10 yaşında bir kızımız ile 39 yaşında annesi vefat etti. Babası da yoğun bakımda. 10 apartman sakinimiz şuan hastaneye sevk edilmiş durumda. Bir tanesinin durumu ağır. Bu tür ilaçlama maddelerine, kimyasal malzemelere kolay ulaşılmamalı. Burada suçsuz yere iki tane vatandaşımız yaşamını yitirdi. Bu maddelere ulaşılamamalı, yapan firma bütün binayı uyarmalı. İlaç zamanla genleşiyor. Allahtan su döken olmamış. Su dökülmüş olsa binadaki herkes ölürdü. Polisimiz gerekli incelemeyi yapıyor. Biraz sonra da olay yeri inceleme eve girecek. Somalili uyruklu bir aile ilaçlamayı yapıyor. Aileye ulaşılmış."

Altınok ayrıca, evlerini ilaçlatan Somali uyruklu kişilerden 2'sinin gözaltına alındığını söyledi.

"GERİ EVE YOLLAMIŞLAR"

Hacılar Apartmanı yöneticisi Songül Ak ise dünden bu yana binada ciddi anlamda bir koku olduğunu söyleyerek "Koku gitsin diye çatı kapısını açtık. Kapılarını bantlamışlar ama koku oradan geliyordu. Ben bütün binaların zillerine basarak uyarmak istedim. Uyanan oldu, uyanmayan oldu. Ben de etkilendim, başım döndü. 2 kişi vefat etti. Vefat eden 10 yaşındaki Elif dün de fenalaşmış, ambulans çağırarak hastaneye götürmüşler. Ama 'bir şey yok' denilerek geri eve yollamışlar" diye konuştu