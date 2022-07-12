Ankara'daki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 251 kişiden 26'sı tutuklandı
Başkentte 4-10 Temmuz tarihlerinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 251 kişiden 26'sı tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 4-10 Temmuz'da il genelinde uyuşturucu operasyonları düzenlendi.
Operasyonlarda, gözaltına alınan 251 kişiden 26'sı tutuklandı.
Ekiplerin yaptığı aramada, 11,2 kilogram eroin, 2,2 kilogram esrar, 1 kilogram metamfetamin, 34 bin ecstasy ve 2 bin sentetik ecza maddesi ele geçirildi.
Video Haberler
- Sahte dolarla alışveriş yaptı, para üstü alıp kaçtı
- 'Çeyrek altın' kavgasının tarafları yeniden karşılaştı
- Takla atan araç tarlaya uçtu: 1 ölü, 4 yaralı
- Kırşehir’de bir kişi sahte alkolden hayatını kaybetti
- Müslüman ve Hristiyan din adamları birlikte dua etti
- Tunceli'de tur minibüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
- 'İki ismi yakından tanıyan kişilerle konuştum'
- Tekme tokat birbirine girdiler
- '25 yıl yönetenin suçu yok mu?'
- Kar maskeli saldırgan, restoranı kurşunladı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakan Varank'a tepki
- Bakan Soylu: '25 can kaybımız var'
- Çok sayıda isim için harekete geçildi
- Yeni ayrıntılar ortaya çıktı
- Konya Valisi'nden tepki çeken 'yemek'
- Bundan sonra süreç nasıl işleyecek?
- Uras'tan 'çekilme' kararı
- FETÖ lideri Gülen hastaneye kaldırıldı
- Yalanlanan isimden istifa
- Yap-İşlet-Devret'in bir günlük maliyeti belli oldu