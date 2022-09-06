Ankara'daki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 23 zanlı tutuklandı
Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 347 zanlıdan 23'ü tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kent genelinde 29 Ağustos – 4 Eylül tarihleri arasında düzenlediği operasyonlarda, 9 kilo 300 gram eroin, 2 kilo 100 gram esrar, 575 gram metamfetamin ve 73 bin 816 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonlarda yakalanan 347 zanlıdan 23’ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Video Haberler
- Kadıköy’de taksi denetimi
- Bisikletli polis timi Martılar göreve başladı
- Tramvayda tehlikeli yolculuk kamerada
- Avcılar'daki sürücü kursu eğitim pistinde yine olay
- Akçakoca'da denizde hortum oluştu
- Kanyonda çevre kirliliğine tepki
- Antalya'da sıcaktan bunalanlar sahili doldurdu
- Burdur gölü sahili mor renge büründü
- Hedefleri dünya şampiyonluğu
- Deredeki mineralli kumda şifa arıyorlar
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Dün gece saatlerinden beri hareketlilik var'
- Benzin ve motorine zam geldi!
- ENAG ağustos ayı enflasyonunu açıkladı
- 'Demek ki zam yağmuru kapıda'
- İngiltere'de yeni başbakan belli oldu
- TÜİK ağustos ayı enflasyon verisini açıkladı
- 'Tam düzeliyor derken...'
- Kız Kulesi'nin yeni hali böyle olacak
- İmamoğlu'ndan ilk açıklama
- Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiren yeni gelişme