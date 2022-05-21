Ankaragücü şampiyonluk kutlamasında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay taraftarlar tarafından yuhalandı

TFF 1. Lig şampiyonu Ankaragücü’nün şampiyonluk kutlamasında konuşan Fuat Oktay taraftarlar tarafından yuhalandı. Daha önce de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Trabzon taraftarlarına yaptığı konuşma sırasında yuhalanmıştı.

cumhuriyet.com.tr
21 Mayıs 2022 Cumartesi, 23:04
Ankaragücü şampiyonluk kutlamasında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay taraftarlar tarafından yuhalandı
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Ankaragücü, Süper Lig'e çıkmanın sevincini yaşarken, şampiyonluk kutlaması için Ankaralı taraftarlar bir araya geldi. Şampiyonluk kutlamasında sahneye çıkan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

Yıkılan 19 Mayıs Stadı'nın yerine hala yenisinin yapılmamış olmasını uzun süredir eleştiren Ankaralı taraftarlar, Fuat Oktay'ın "stat müjdesi"ne tepki gösterdi ve Oktay'ı yuhaladı.

SOYLU DA YUHALANMIŞTI

Yaşanan durum akıllara İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Trabzonspor’un şampiyonluk töreninde yuhalanmasını getirdi. Soylu, Medical Park Stadyumu'nda maçı izledikten sonra, kutlamaların yapıldığı 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'na gitmiş ve Trabzon taraftarlarına yaptığı konuşma sırasında yoğun şekilde protesto edilip yuhalanmıştı.


FUAT OKTAY ankaragücü Ankara

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