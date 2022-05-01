Trabzonlu Bakan Süleyman Soylu'nun bordo mavili taraftarlarca yuhalandığı iddiası
Trabzonspor'un şampiyon olmasının ardından Trabzon Meydan Park'ta konuşma yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun taraftarlarınca yuhlandığı ve ıslıklarla protesto edildiği iddia edildi.
Sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, 2021-2022 sezonunun bitmesine 3 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.
SOYLU PROTESTO EDİLDİ
Şampiyonluğun ilanı sonrası bordo mavili taraftarlar kutlamalar yaparken; Trabzon Meydan Park'ta toplanan taraftarlara İçişleri Bakanı Süleyman Soylu seslendi.
Soylu'nun Trabzonspor taraftarlarınca yuhlandığı ve ıslıklarla protesto edildiği iddia edildi.
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