Ankaralılar dikkat... ASKİ duyurdu: Bu mahallelerde su kesintisi yaşanacak!

Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaşanan arıza nedeniyle çok sayıda mahallede su kesintisi yaşanacak.

ASKİ, su kesintisine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Çankaya ilçesi Umut Mahallesi Yavuzevler Sokak’ta arıza meydana geldiği belirtildi.

Söz konusu arıza nedeniyle bugün saat 14.00’e kadar Ayrancı, Küçükesat, Birlik, Yıldızevler ve çevresindeki birçok mahalleye su verilemeyeceği duyuruldu.

ASKİ’nin duyurusunda şu ifadeler yer aldı:

"Çankaya İlçesi Umut Mahallesi Yavuzevler Sokak ile Akhisar Sokak köşesinde meydana gelen içme suyu şebeke hattındaki arıza nedeni ile 16.08.2025 Cumartesi günü saat 10.00'a kadar su kesintisi yapılmaktadır. Etkilenen yerler; Ayrancı, Barbaros, Esatoğlu, Umut, Gop, Bayraktar, Küçükesat, Muhsin Ertuğrul, Remzi Oğuz Arık, Seyran Bağları, Tınaztepe, Zafertepe, Harbiye, Cevizlidere, Öveçler, Aşıkpaşa, Şehit Cengiz Karaca, Yıldızevler, Birlik, Kırkkonaklar, Güvenevler, Aydınlar, Doğuş, Sancak, Sokullu, Bayraktar, Göktürk, Bağcılar, Huzur, Oğuzlar, Aziziye, İlkbahar, Naci Çakır, Gökkuşağı Mahalleleri verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.''

ASKİ, içme suyu şebeke hattındaki arızanın devam etmesi nedeniyle su kesintisinin saat 14.00'e kadar uzatıldığını bildirdi.