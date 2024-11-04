Ankara’nın simgelerinden Güvenpark yeni yüzüyle yurttaşlara açıldı

Yayınlanma: 04.11.2024 - 15:24

Güncelleme: 04.11.2024 - 15:26

Ankara’nın simgelerinden Güvenpark, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarının ardından yeniden yurttaşların hizmetine açıldı. Doğal ve tarihi dokusu korunarak sade bir görünüme kavuşturulan park, daha yeşil bir hale getirildi. Ankara’nın başkent niteliğine yakışır hale getirilen parkın eskiyen bankları yenilendi. Park içerisinde yer alan bankamatik ve büfeler kaldırıldı. Kalabalık ve dağınık görüntüsü giderilen parkta yer alan tarihi anıt da temizlendi ve bakımı yapıldı. 29 Ekim’de açılması planlanan park, güvenlik önlemleri sebebiyle 3 Kasım’da açıldı. Güvenpark’ın içerisinde bulunan dolmuş durakları da kaldırılırken dolmuşlar, Kızılay’da bulunan Eski Bayındırlık ve İskan Bakanlığı binasının arsasının altındaki yeni duraklarına geçinceye kadar geçici olarak Güvenpark’ta hizmet vermeye devam edecek. 2 bin metrekarelik yeşil alan parka kazandırılırken bu alanlar özelinde daha çok çim ağırlıklı çalışmalar yapıldı. Yeşillendirme projesi kapsamında Ankara’nın iklimine ve ekolojisine uygun bitkiler seçildi. Yaklaşık 320 olan ağaç sayısına 200 tane daha eklenerek 9 bin metrekare olan yeşil alan büyüklüğü 11 bin metrekareye kadar yükseldi. Parkta bulunan taksi durakları ve aydınlatmalar da iyileştirildi. Dağınık görüntüsünden kurtarılan parkta yurttaşlar yıllardır biriktirdiği anılarına yenilerini katmaya devam edecek.