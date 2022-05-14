Ankara'nın Sincan ilçesinde medyana gelen trafik kazasında 2 yaşındaki Reyyan bebek hayatını kaybetti
Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi'nde, kavşakta kamyonla hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 yaşındaki Reyyan B. hayatını kaybetti. Kazada 3 kişi ide yaralandı.
Ankara Sincan'da kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışmasıyla meydana gelen kazada 2 yaşındaki Reyyan b., yaşamını yitirdi. Feci kazada 3 kişi de yaralandı.
Kaza, Ankara'nın Sincan ilçesi Yenikent Mahallesi'nde Ayaş Ankara Yolu Bulvarı'ndaki kavşakta meydana geldi. İhsan B. yönetimindeki 06 CNJ 570 plakalı hafif ticari araç, kavşakta Ramazan M.'nin kullandığı kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan ticari araçta bulunan Reyyan B. ile Mehmet Yılmaz B. (16), Hayrünnisa B. (10) ve Emine B. (39) araçtan fırlayarak yaralandı. Yaralılara kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, daha sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. 2 yaşındaki Reyyan B., doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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