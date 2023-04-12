Ankara'nın yeni metrosu kaç duraktan oluşuyor? AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı ne zaman açılacak?

Yayınlanma: 12.04.2023 - 12:09

Güncelleme: 12.04.2023 - 12:09

Ankara'da raylı sistem ağını genişletmek ve bağlantı noktalarını artırmak amacıyla işe koyulan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'nı devreye alıyor. Bir süredir testlerin yapıldığı hattın açılış töreni için yeni yapılan istasyonda son hazırlıklar yapılıyor. AKM-Gar-Kızılay Metro hattı ile başkentliler Keçiören'den Kızılay'a aktarmasız gidebilecek. Metro hattında yeni yapılan ve 600 bin yolcu kapasiteli Gar İstasyonu aracılığıyla yolcular, Hızlı Tren Garı'na, Başkentray’a ve Ankaray'a aktarma yapabilecek.



AKM-GAR-KIZILAY METRO HATTI AÇILDI MI?



Ankara metro hattında kilit noktası olan AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı bugün açılıyor.



AKM-GAR-KIZILAY METRO HATTI HANGİ DURAKLARDAN GEÇİYOR?

Proje kapsamında, Gar, Adliye ve Kızılay olmak üzere 3 istasyondan oluşan hat sayesinde başkentliler Keçiören'den Kızılay'a aktarmasız gidebilecek.

Metro hattında yeni inşa edilen ve 600 bin yolcu kapasiteli Gar İstasyonu aracılığıyla yolcular, Ankara YHT Garı'na, Başkentray’a ve Ankaray'a aktarma yapabilecek.

İkinci istasyon olan Adliye İstasyonu aracılığıyla da Başkentray'a aktarma sağlanabilecek.

Son istasyon Kızılay'dan Batıkent, Çayyolu ve Ankaray metro hatlarına geçiş mümkün olacak.







