Bostancı-Dudullu Metro hattı açıldı mı? M8 Bostancı-Dudullu Metro hattında kaç durak var? M8 Bostancı-Dudullu Metro hattı nereden geçiyor?

Yayınlanma: 07.01.2023 - 11:36

Güncelleme: 07.01.2023 - 11:36

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapımı tamamlanan Dudullu-Bostancı metro hattının açılışı gerçekleştirildi. de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, 6’lı masa liderlerinden, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da eşlik etti.

İBB; 4 ilçeden geçecek Dudullu-Bostancı metro hattının yapımına, 26 Şubat 2016’da başladı. Yüzde 55 seviyesine ulaşan imalat işlemleri, finansman yetersizliğinden dolayı, 2019 yılının Mart ayında durma noktasına geldi. 23 Haziran 2019 seçimlerinin ardından göreve başlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, durmuş metro hatları konusuna öncelik verdi ve finans kaynağı bulma konusuna yoğunlaştı. Dudullu-Bostancı metro hattındaki çalışmalar, İBB öz kaynakları devreye sokularak, 2020 yılında tekrar başlatıldı. Metro hattı; Anadolu Yakası’nda, toplamda yaklaşık 1,7 milyon kişinin yaşadığı Maltepe, Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye ilçelerini birbirine bağlıyor.

BOSTANCI-DUDULLU METRO HATTI NE ZAMAN AÇILDI?

M8 Bostancı-Dudullu Metro hattı 6 Ocak 2023 tarihinde açıldı.

M8 BOSTANCI-DUDULLU METRO HATTINDA KAÇ DURAK VAR?

Dudullu-Bostancı metro hattı 14.5 kilometre uzunluğunda ve 13 istasyondan oluşuyor.

BOSTANCI-DUDULLU ARASI KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

M8 Bostancı-Dudullu Metro hattında toplam yolculuk süresi 21 dakika.

M8 BOSTANCI-DUDULLU METRO HATTI İLE NEREYE GİDİLİR?

Kozyatağı Metro durağından M4 hattına aktarma yapılarak Sabiha Gökçen Havalimanı’na erişilecek.

Yolcular Bostancı İstasyonundan Halkalı - Gebze Marmaray hattına geçebilecekler.

Bostancı Marmaray entegrasyonu sayesinde;

Ümraniye, Ataşehir, Maltepe ve Kartal gibi şehir merkezleri birbirlerine bağlanacak.

Kozyatağı Metro İstasyonu ile Sabiha Gökçen Havalimanı’na erişim kolaylaşacak.

Ümraniye ve Ataşehir gibi iç kesimlerde yer alan merkezleri Bostancı İskelesi ile Moda, Kadıköy, Kabataş’a bağlanacak.

M8 BOSTANCI-DUDULLU METRO HATTI DURAKLARI

Bostancı

Emin Ali Paşa,

Ayşekadın,

Kozyatağı

Küçükbakkalköy,

İçerenköy

Kayışdağı

Mevlana

İMES

Modoko-Keyap,

Dudullu

Huzur,

Parseller