İstanbul Havalimanı Metrosu ne zaman açılacak? Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu hangi duraklardan geçiyor? İstanbul Havalimanı - Taksim arası kaç dakika?

Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 12:14

Güncelleme: 22 Ocak 2023 - 12:16

Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı 34 kilometre uzunluğunda. Beşiktaş (Gayrettepe)-Kağıthane-Eyüp (Göktürk)-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda 9 istasyon bulunuyor, hat Kağıthane, Eyüpsultan ve Arnavutköy ilçelerinden geçiyor. Yaklaşık 4 ay sonra hat, metrobüs ve Hacıosman-Yenikapı metrosu Zincirlikuyu istasyonları ile entegre edecek, yaklaşık 3,5 kilometrelik bir etabı daha tamamlanarak 34 kilometre olan hat 37,5 kilometreye çıkacak.

Metro hattı, 9 istasyonla günlük 800 bin yolcu kapasitesine sahip. İstanbul Havalimanı'na, metro hattının Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı entegrasyonu sayesinde ulaşmak mümkün olacak. Hattın işletmeye açılmasıyla İstanbul Havalimanı'na Kağıthane'den 24 dakikada, Göktürk'ten 12 dakikada, Esenler'den 45 dakikada, Taksim'den 41 dakikada, Zincirlikuyu'dan 33 dakikada, 4. Levent'ten 35 dakikada ulaşılabilecek.

KAĞITHANE-İSTANBUL HAVALİMANI METROSU DURAKLARI

Kâğıthane

Hasdal

Kemerburgaz

Göktürk

İhsaniye

Uydu Terminali

İstanbul Havalimanı

Kargo Terminali

KAĞITHANE-İSTANBUL HAVALİMANI METROSU NE ZAMAN AÇILACAK?

İstanbul Havalimanı Metrosu'nun açılışı 22 Ocak Pazar günü gerçekleştirilecek.