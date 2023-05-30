Ankara'ya 'afet' düzeyinde yağış uyarısı! İzinler kaldırıldı

Yayınlanma: 30.05.2023 - 13:58

Güncelleme: 30.05.2023 - 14:46

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yerel kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre, bugün kentte beklenen yerel kuvvetli yağışların aynı anda, "afet düzeyi"nde olacağı bildirildi.

Belediyenin ilgili ekiplerinde görevli tüm çalışanların izinlerinin kaldırıldığı kaydedilen açıklamada, tüm birimlerin teyakkuz halinde olduğu ifade edildi.

Açıklamada, ekiplerin çalışmalarının Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin YouTube kanalından canlı yayında takip edilebileceği kaydedildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, beklenen kuvvetli yağış nedeniyle bin 252 araç ve 3 bin 392 personelle teyakkuz halinde olduklarını bildirdi.

Yavaş'ın yaptığı açıklama şu şekilde:

"Değerli hemşehrilerim, Ankara'da bugün afet düzeyinde yağışlar beklenmektedir. Belediyemizde ilgili ekiplerin tüm izinleri kaldırıldı; 1252 araç 3392 personel ile teyakkuz halindeyiz."