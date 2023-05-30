Ankara'ya 'afet' düzeyinde yağış uyarısı! İzinler kaldırıldı
Meteoroloji'nin sabah yaptığı yağış uyarılarının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan kritik uyarı geldi. Yavaş, Ankaralıları uyararak 'afet düzeyinde' bir yağışın geleceğini söyledi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yerel kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.
Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre, bugün kentte beklenen yerel kuvvetli yağışların aynı anda, "afet düzeyi"nde olacağı bildirildi.
Belediyenin ilgili ekiplerinde görevli tüm çalışanların izinlerinin kaldırıldığı kaydedilen açıklamada, tüm birimlerin teyakkuz halinde olduğu ifade edildi.
Açıklamada, ekiplerin çalışmalarının Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin YouTube kanalından canlı yayında takip edilebileceği kaydedildi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, beklenen kuvvetli yağış nedeniyle bin 252 araç ve 3 bin 392 personelle teyakkuz halinde olduklarını bildirdi.
Yavaş'ın yaptığı açıklama şu şekilde:
"Değerli hemşehrilerim, Ankara'da bugün afet düzeyinde yağışlar beklenmektedir. Belediyemizde ilgili ekiplerin tüm izinleri kaldırıldı; 1252 araç 3392 personel ile teyakkuz halindeyiz."
Değerli hemşehrilerim,— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) May 30, 2023
Ankara'da bugün afet düzeyinde yağışlar beklenmektedir.
Belediyemizde ilgili ekiplerin tüm izinleri kaldırıldı; 1252 araç 3392 personel ile teyakkuz halindeyiz.
Ekiplerimizin çalışma konumlarını https://t.co/Rr7MTD5YbJ adresinden canlı yayında takip…
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