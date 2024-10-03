Anket: 10 ayda dikkat çeken fark... İsrail'in gözü Türkiye topraklarında mı?
İran'ın İsrail'e gerçekleştirdiği balistik füze saldırısının ardından yurttaşlara, 'İsrail'in gözü Türkiye topraklarında mı?' diye soruldu. Areda Survey'in yaptığı araştırmada dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'de yaptığı açılış konuşmasında, "Vadedilmiş topraklar hezeyanıyla hareket eden İsrail yönetiminin, Filistin ve Lübnan’dan sonra gözünü dikeceği yer bizim vatan topraklarımız olacaktır" ifadelerini kullanmasının ardından 'İsrail'in gözünün Türkiye topraklarında olduğu' tartışmaları gündeme geldi.
Areda Survey araştırma şirketi, katılımcılarına, 'İsrail'in gözü Türkiye topraklarında mı?' sorusunu yöneltti.
Şirket daha önce Aralık 2023'te aynı anketi yapmış ve orada sonuçlar şu şekilde olmuştu:
Evet: 81,6
Hayır: 18,4
EVET DİYENLERİN ORANI 89,4'E YÜKSELDİ
Şirket, 2 Ekim 2024 tarihinde yaptığı yeni anketi kamuoyu ile paylaştı. Buna göre, İsrail'in gözünün Türkiye topraklarında olduğunu düşünenlerin sayısı yüzde 89,4'e yükseldi.
İsrail'in gözünün Türkiye toprakların olduğunu düşünmeyenlerin sayısı ise geçen sene yapılan ankete göre 18,4'den 10,6'ya düştü.
İran’ın İsrail’e gerçekleştirdiği balistik füze saldırının sabahında Türkiye genelinde 1.100 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz araştırmaya göre, Türk halkının yüzde 89,4’ü İsrail’in Türkiye topraklarında gözü olduğunu düşünüyor!— Areda SURVEY (@aredasurvey) October 3, 2024
Araştırmamızın detaylarını okumak için linke… pic.twitter.com/WLjlGCSF3G
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