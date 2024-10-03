İsrail, Hizbullah'ın basın ofisini vurdu

Yayınlanma: 03.10.2024 - 17:24

Güncelleme: 03.10.2024 - 17:24

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, İsrail ordusu, Dahiye'nin Harat Hıreyk Mahallesi'nde Hizbullah'ın basın ofisini hedef aldı.

Saldırıda ölü ve yaralı olup olmadığına ilişkin ise bir bilgi verilmedi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Dahiye'nin Muavvad Mahallesi'nde İsrail ordusunun saldırısı sonucu bir bina tamamen çöktü.

İsrail ordusunun, Dahiye'deki Harat Hıreyk, Burc el-Beracine, Amerika, El-Gubeyri mahalleleri ile El-Camus, El-Kifaat, Eş-Şihay bölgelerine de hava saldırısı düzenlediği aktarıldı.

Öte yandan saldırıların sorumluluğunu üstlenen İsrail ordusu, Hizbullah'a ait "istihbarat noktalarını" vurduğunu iddia etti.

Hizbullah, dün, Dahiye'yi basın mensuplarına açmış, İsrail saldırılarının neden olduğu yıkımın görülmesini sağlamıştı.

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 17-18 Eylül'de Hizbullah’ın kullandığı çağrı cihazları ve telsizleri patlattı, 23 Eylül'de de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1374 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.