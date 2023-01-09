Anket ortaya koydu: Her dört çiftten üçü, buluşmalarda hesabı Alman usulü ödüyor

Yayınlanma: 09.01.2023 - 12:42

Güncelleme: 09.01.2023 - 12:42

Bir alışveriş sitesi ilkini 2021 Aralık ayında yaptığı anketini 2022 Aralık ayında da yineledi ve rastgele seçtiği 27-35 yaş arasındaki bin üyesine, flört ve nişanlılık dönemindeki harcamalarını sordu ve ortaya ilginç veriler çıktı.

Ankete göre çiftlerin, ortalama 2 yıl süren flört ve nişanlılık dönemlerinde sinema, tiyatro ya da başka bir etkinliğe katılmak, beraber yemek yemek için ayda ortalama 10 kez buluştukları belirlendi.

MALİYET İLİŞKİNİN İKİNCİ YILINDA DÜŞÜYOR

Türkiye’de evlilikle sonuçlanan flört ve nişanlılığın aylık asgari maliyetinin 4 bin TL’yi aştığı, çiftlerin ilişkinin ilk yılında ayda en az on buluşma için toplamda 55 bin lira harcadığı ortaya çıktı. Böylelikle her buluşmanın ortalama maliyeti 350 lira oldu.

Sevgililer günü, doğum günleri ve yılbaşı gibi özel günlerde yenilen yemeklere, karşılıklı alınan hediyelere harcanan paranın 13 bin lirayı bulduğu, ikinci yıl ilişkinin oturmaya başlamasıyla buluşma maliyetlerin 43 bin Lira seviyelerine gerilediği ifade edildi. İkinci yıldaki her buluşma 250 TL’ye mal olurken ikinci yıl hediyelere ve özel gün yemeklerine 10 bin TL harcandığı, bu dönemde gerçekleşen evlilik teklifi ritüelinin giderinin ise ortalama 3 bin TL olduğu belirtildi.

ÖDEMELER 'ALMAN USULÜ'

Araştırmaya göre, flört ve nişanlılık döneminde ilk ay harcamaları ağırlıklı olarak erkeklerin yaptığı, diğer aylar kadınların da harcamalara katıldığı belirtildi. Araştırmaya katılanların sadece yüzde 20’si ilk ay dışında da buluşmalarda hesabı erkeklerin ödediğini, yüzde 75’i ise ödemelerin “Alman usulü” yapıldığını bildirirken kadınların hesabı tek başına üstlenme oranı ise yüzde 5’te kaldığı ifade edildi.



