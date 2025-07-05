Anket sonucu ortaya koydu: CHP'ye operasyon yurttaşın fikrini değiştiriyor mu?

CHP’li belediyelere yönelik 31 Mart’tan beri sürdürülen yargı operasyonlarında çok sayıda belediye başkanı, bürokrat ve belediye çalışanı gözaltına alındı, birçoğu tutuklandı.

Son olarak, bu sabah, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mühittin Böcek, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Büyükşehir Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere de gözaltına alındı.

Yurttaşların operasyona ilişkin ne düşündüğü merak konusu oldu.





TUTUKLAMALAR SONUCU DEĞİŞTİRMİYOR: CHP'DE İSTİKRAR

Gündemar Araştırma’nın Türkiye genelinde yaptığı son araştırmada CHP belediyelerine yönelik hızlanan gözaltı ve tutuklamalara rağmen toplumun yarısından fazlası (yüzde 54’ü) “tutuklamaları haksız ve siyasi buluyorum” dediği, yalnızca yüzde 18’inin ise “tutuklamayı hukuka uygun ve yerinde buluyorum” dediği görüldü.

Araştırmada “Yolsuzluk iddiaları AKP'li belediye başkanları hakkında olsaydı, sizce aynı işlemler yapılır mıydı yoksa yapılmaz mıydı?” diye sorulduğunda ise toplumun yalnızca yüzde 22’sinin “evet, yapılırdı”, yüzde 60’nın ise “hayır yapılmazdı” dediği belirlendi.





CHP YÜZDE 34,1 İLE BİRİNCİ

Araştırmada CHP’nin oy oranının yüzde 34,1, AK Parti’nin oy oranının da yüzde 30,8 olduğu görüldü.

İŞTE ANKET SONUÇLARI



