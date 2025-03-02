Anket: Yurttaş en çok ABD'yi tehdit olarak görüyor
MetroPOLL Araştırma, katılımcıları ile "Türkiye'ye yönelik en büyük tehdit hangi ülkeden gelmektedir?" başlıklı bir anket gerçekleştirdi. Buna göre yurttaşların yüzde 52,5'inin en çok ABD'yi tehdit olarak gördüğü açıklandı.
MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sencar, sosyal medya hesabından yeni bir anketi kamuoyu ile paylaştı.
"Türkiye için en büyük tehdit" başlıklı ankette katılımcılara, "Türkiye'ye yönelik en büyük tehdit hangi ülkeden gelmektedir?" sorusu soruldu.
Açık uçlu sorulan soruda katılımcıların yanıtı şu şekilde oldu:
1- Amerika: Yüzde 52,5
2- İsrail: Yüzde 19,2
3- Suriye: Yüzde 3,0
Bu üç ülkeyi sırasıyla Rusya, İran, Yunanistan, Almanya ve Çin takip etti. Katılımcıların yüzde 12,1'i ise fikrim yok yanıtını verdi.
Etiketler: #ANKET #MetroPOLL Araştırma #Yunanistan
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