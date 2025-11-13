Ankette çarpıcı sonuç: 'İBB duruşmaları TRT'den yayınlansın mı?'

Ankara Araştırma (Ank-Ar), Ekim 2025 tarihli 3 ayı kapsayan anket çalışmasında, kamuoyuna yöneltilen “Özgür Özel’in teklif ettiği gibi, Ekrem İmamoğlu ve ekibinin yargılanacağı davalar TRT’den canlı yayınlanmalı mı?” sorusuna verilen yanıtları paylaştı.
Paylaşılan verilere göre katılımcıların yüzde 63,1’i ‘Evet, yayınlanmalı’, yüzde 28,2’si ‘Hayır, yayınlanmamalı’, yüzde 8,7’si ise ‘Fikrim yok’ dedi.
Çalışmada partilere göre yer alan dağımlar şöyle;
CHP seçmeninin YÜZDE 96,5’i davaların canlı yayınlanmasını isterken, AKP seçmeninde bu oran yüzde 27,2 olarak ölçüldü.
MHP seçmeninin yüzde 30,5’i, İYİ Parti seçmeninin yüzde 76,6’sı, DEM Parti seçmeninin yüzde 81,5’i, Yeniden Refah Partisi seçmeninin yüzde 61,5’i ve Zafer Partisi seçmeninin yüzde 84,2’si yargılamaların TRT ekranlarından canlı yayımlanması gerektiğini belirtti.
Ank-Ar’ın önceki verileriyle karşılaştırıldığında, “yayınlansın” görüşünü destekleyenlerin oranı Nisan 2025’te yüzde 60,6, Haziran 2025’te ise yüzde 64 olarak ölçülmüştü. Ekim verileriyle birlikte destek oranı yüzde 63,1 seviyesinde sabitlendi.