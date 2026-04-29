Anne babalar dikkat! Bakanlık duyurdu: Kurşun içeren çocuk terliğine toplatma kararı

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bildirim Sistemi’nde yayımlanan bilgilere göre, Gaziantep’te faaliyet gösteren Defa Terlik Ayakkabı Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından üretilen ‘De&Fa’ markalı yazlık çocuk terliğiyle ilgili toplatma kararı aldı.

‘KURŞUN MİKTARI SINIRIN ÜZERİNDE’

Yapılan laboratuvar analizlerinde ürünün içerdiği kurşun miktarının yasal sınırların üzerinde olduğu tespit edildi.

Bu durumun, özellikle gelişim çağındaki çocuklar açısından ciddi sağlık riskleri oluşturabileceği belirtildi.

Elde edilen bulgular doğrultusunda Bakanlık, 7223 sayılı Ürün Güvenliği Kanunu kapsamında söz konusu terliğin satışını yasakladı.

Aynı zamanda ürünlerin piyasadan çekilmesi ve tüketicilerden geri toplanması için süreç başlatıldı.