Anne cinayetinde acı gerçek: 1 dakika sonra canından oldu!

Amasya’nın Merzifon ilçesinde tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanarak öldürülen annenin olaydan 1 dakika önce ihbar üzerine kapısına gelen polise şikayetçi olmadığı ortaya çıktı.

Anne cinayetinde acı gerçek: 1 dakika sonra canından oldu!
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İHA
Yayınlanma: 05.05.2025 - 18:25

Önceki akşam Saliha Karayaka’nın (60) Sofular Mahallesi Fidan Sokakta evinden gelen tartışma sesleri üzerine komşuları polise ihbarda bulundu. Karayaka, ihbar üzerine eve gelen polise aile içi bir tartışma yaşandığını ve şikayetçi olmadığını söyledi.

Polis, binadan ayrılmak üzereyken yeniden tartışma sesleri duyuldu. Bunun üzerine eve geri dönen polis, kapının açılmaması üzerine itfaiyeden yardım istedi.

Eve giren ekipler, vücuduna bıçak darbeleri alan kadını kanlar içinde buldu. Ambulansla hastaneye kaldırılan anne kurtarılamazken, annesini katleden M.K. (28) gözaltına alındı.

27 SUÇ KAYDI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

1.40 promil alkollü olduğu tespit edilen M.K.’nın 7’si uyuşturucu olmak üzere 27 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Eşini daha önce kaybeden Saliha Karayaka dün toprağa verildi. Oğlu ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #amasya #Cinayet #polis

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