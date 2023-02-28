Anne-oğlun öldüğü patlama sonrası o bina için 'yıkım kararı'
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, intihar etmek için evindeki doğal gaz vanalarını açıp, ateşe vererek patlamaya neden olan Mikdat Çebi (41) ve annesi Hanım Altınkaynak'ın (65) ölümü sonrası boşaltılan 3 katlı binanın yıkılmasına karar verildi.
Kavaklı Mahallesi 100'üncü Sokak'taki 3 katlı binanın son katında, 22 Ocak'ta; yaşamına son vermek isteyen Mikdat Çebi'nin, evindeki doğal gaz vanalarını açıp, ateşe vermesiyle patlama oldu.
KURTARILAMADILAR
Mikdat Çebi ile annesi Hanım Altınkaynak, patlamada ağır yaralandı. Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan anne ile oğlu, hayatını kaybetti. Patlamanın ardından bina, güvenlik amacıyla boşaltıldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, boşaltılan binada incelemelerde bulundu. Binanın tamamında hasar oluştuğu tespit edildi; giriş- çıkış yasaklandı.
O BİNA YIKILACAK
Binaya 'Doğal gaz patlaması nedeniyle binaya giriş-çıkışlar, eşya boşaltılması gibi durumlar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve AFAD tarafından yasaklanmıştır' yazısı asıldı.
Ağır hasarlı raporu verilen bina, ilerleyen günlerde yıkılacak.
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