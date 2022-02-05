Anne ve 3 çocuğu sobadan zehirlendi
Batman’ın Gercüş ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen anne ile biri bebek, 3 çocuğu hastanede tedaviye alındı.
Gercüş ilçesine bağlı Kayapınar beldesinde fırıncılık yapan Yusuf Şen, sabah ezanından sonra eşi ve çocuklarının bulunduğu odadaki sobayı yakıp işe gitti.
3 saat sonra geri dönen Şen, eşi Barış (30), ile çocukları Muhammed (7), Zeynep Nur (4) ve 4 aylık bebekleri Fatma’yı baygın buldu. Yusuf Şen, komşuların da yardımı ile eşi ve 3 çocuğunu Gercüş Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Sobadan sızan gazdan zehirlendikleri belirlenen aile, ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
İlgili Haberler
- Türk-İş'e göre ocakta 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 13 bin 844 lira, açlık sınırı 4 bin 250 lira oldu
- Yoksulluk - hastalık tuzağı
- Dünya Bankası: 2.6 milyar insan 'yemek pişirme yoksulluğu' yaşıyor
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
- Habertürk canlı yayınında 'zam' kavgası
- Ücretsiz ve bayat ekmek kuyruğu
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
En Çok Okunan Haberler
- Aklınızdan geçenler reklamla nasıl karşınıza çıkıyor?
- Emmy Ödüllü dizi Euphoria, 3. sezon onayı aldı
- Beşiktaşlı futbolcudan anlamlı hareket
- 1 gün önce keşif yapmışlar!
- Kilis'te gözleri alnının ortasında oğlak doğdu
- Yemeksepeti emekçilerinin direnişi 5. gününde
- Mihriban Hurmacı olay gününü anlattı
- CHP'nin okul protokol törenine katıldı; Görevden alındı
- Erdoğan'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama
- Avcılar’da silahlı saldırı: Durumu ağır