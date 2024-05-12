Anneler Günü'nde dehşet: Cinnet geçirdi, 9 yaşındaki çocuğunu öldürdü
Mersin’de cinnet geçiren bir anne, misafir olduğu evde 9 yaşındaki çocuğunu bıçaklayarak öldürdü.
Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Toroslar ilçesi Değirmendere Mahallesi’nde meydana geldi.
ÇOCUK KURTARILAMADI
İddiaya göre, Gülüzar E. (42) adlı kadın, misafir olarak geldiği bir akrabasının evinde, cinnet geçirerek 9 yaşındaki oğlu Y.E.’yi karın bölgesinden bıçakladı. Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Gülizar E. ise jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, kadının psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü.
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