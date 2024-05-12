Anneler Günü'nde dehşet: Cinnet geçirdi, 9 yaşındaki çocuğunu öldürdü

Yayınlanma: 12.05.2024 - 13:54

Güncelleme: 12.05.2024 - 13:57

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Toroslar ilçesi Değirmendere Mahallesi’nde meydana geldi.

ÇOCUK KURTARILAMADI

İddiaya göre, Gülüzar E. (42) adlı kadın, misafir olarak geldiği bir akrabasının evinde, cinnet geçirerek 9 yaşındaki oğlu Y.E.’yi karın bölgesinden bıçakladı. Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Gülizar E. ise jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, kadının psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü.