Anneler Günü'nde dehşet: Cinnet geçirdi, 9 yaşındaki çocuğunu öldürdü

Mersin’de cinnet geçiren bir anne, misafir olduğu evde 9 yaşındaki çocuğunu bıçaklayarak öldürdü.

İHA
Yayınlanma: 12.05.2024 - 13:54
Anneler Günü'nde dehşet: Cinnet geçirdi, 9 yaşındaki çocuğunu öldürdü
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Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Toroslar ilçesi Değirmendere Mahallesi’nde meydana geldi.

ÇOCUK KURTARILAMADI

İddiaya göre, Gülüzar E. (42) adlı kadın, misafir olarak geldiği bir akrabasının evinde, cinnet geçirerek 9 yaşındaki oğlu Y.E.’yi karın bölgesinden bıçakladı. Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Gülizar E. ise jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, kadının psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü.


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