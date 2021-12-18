Annelerden ekonomik kriz isyanı: ‘Bayat ekmeği suyla ıslatıyorum’
Derinleşen yoksulluk, bazı ailelerin birçok temel ihtiyaçtan vazgeçmesine neden oluyor. Çocuklu ailelerde durum daha da kötü. Biri 2 diğeri 7 yaşında iki çocuğu olan Özge K., “Çocuğuma hiç mama yedirme fırsatım olmadı çünkü çok pahalı. Haftada bir süt içiriyordum, onu da artık hiç veremiyorum. Çocuğum süt için ağlıyor...” derken, dört çocuklu ev hanımı Aysel V., “Bayat ekmeği şekerli su ile ıslatıyorum, mama diye çocuklarıma yediriyorum” diyor.
Temel tüketim maddelerinden süt ve yumurta yaklaşık yüzde 50 oranında zamlandı. 30’lu yumurtanın fiyatı 60 TL’ye, 1 litre sütün fiyatı ise 15 TL’ye dayandı. Bebek mamaları ise marketlerde kilitli paketlerde satışa sunuluyor. Sosyal yardımlarla geçinen biri 2, diğeri 7 yaşında iki çocuğu olan Özge K., çocuklarına süt bile alamadığını aktararak şu ifadeleri kullandı:
‘BEZ BİLE ALAMIYORUZ’
“Eve bir şey alırken 40 defa düşünüyoruz. Çocuğumun bezini alacak durumum yok. Çok zorlanarak geçiniyoruz. Okul ihtiyaçları eksik olmuyor. Karşılayamıyorum. Sütü haftada bir alabiliyordum, o da zaten o gün bitiyordu. Çocukların süte ihtiyacı var, sütü de çok seviyorlar ama artık haftada bir gün bile alamıyorum. Çocuklarım sütten mahrum kalıyor. Yetmiyor, yetiştiremiyoruz... Ekmek bile rahat yiyemiyoruz... Çocuğuma bez takamıyorum. Pazar poşetlerinin arasına bez koyarak idare ediyorum. Çocuğuma hiç mama yedirme fırsatım olmadı, çok pahalı mamalar. Bir süt içiriyordum, onu da arada artık hiç içiremiyorum. Çocuğum süt için ağlıyor. Kandırıyorum, sonra karın tokluğuna uyutuyorum.”
‘YUMURTA LÜKS OLDU’
Dört çocuklu ev hanımı Aysel V. de “Bayat ekmeği şekerli su ile ıslatıyorum, mama diye çocuklarıma yediriyorum. Bir yumurta bile kırıp yemek lüks oldu. Bize öğün azaltın diye akıl veriyorlar ama zaten kaç öğün ne yediğimizi düşünüyorlar acaba? Ben günlük işlerde çalışırım, önceden günlüğümü aldığımda marketten bir iki şey alabiliyordum. İyi kötü çocuklarımın boğazından sıcak aş geçiyordu. Şimdi alamıyorum. Bir anne olarak çok üzgünüm çok...” diyor.
DURUM İÇLER ACISI
Cumhuriyet’e konuşan Derin Yoksulluk Ağı’ndan Hacer Foggo, yetersiz beslenen çocuklarda gelişim bozukluğu da görüldüğüne dikkat çekerek “2020 yılında yaptığımız bir araştırmada pandemi döneminde ailelerin yüzde 74’ünün bebek bezi ve maması alamadığını kaydetmiştik. Şu anda ise neredeyse hiçbir şey alamayacak duruma geldiler. Özellikle bebekli ailelerde durum çok içler acısı. Anneler, çocuklarına bebek bezi ve mama alamıyorlar. Mamalar kilitli paketlerde satılıyor, alarm takıldı. Anneler mama yerine şekerli su veriyolar ya da bakkalardan aldıkları hazır çorbayla çocuklarının karınlarını doyurmaya çalışıyorlar” dedi.
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