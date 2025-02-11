Anneleri kurt saldırısında ölen yavrulara gözü gibi bakıyor!
Kars'ın Göldalı köyünde kurt saldırısında hayatını kaybeden Fino cinsi köpeklerinin 8 yavrusundan 6'sı hayata tutundu. Sevilay ve Ömer Dumanoğlu çifti, yavru köpekleri biberonla besleyerek hayatta kalmalarını sağladı. Sütten kesilen yavrular, artık normal beslenmeye başladı ve her biri sağlıklı bir şekilde büyüyor.
Kars'ın Göldalı köyünde Sevilay (55) ve Ömer Dumanoğlu (57) çiftinin, kurt saldırısında ölen köpeklerinin 8 yavrusundan 6'sı hayata tutundu. Sütten kesilen yavru köpekler, normal beslenmeye başladı.
Arpaçay ilçesi Göldalı köyünde yaşayan 5 çocuk sahibi Sevilay ve Ömer Dumanoğlu çiftinin ‘Fino’ cinsi köpeği ‘Maria’, 2024 yılının Aralık ayının son haftası 8 yavru dünyaya getirdi.
Dumanoğlu ailesine ait evin samanlığında yavrularına bakan köpek, birkaç gün sonra kurt saldırısında öldü. Ömer Dumanoğlu, gözleri bile açılmayan yavrular için uygun bir bakımevi bulamayınca, yavru köpeklere kendisi bakmaya karar verdi. Kasa içine koydukları yavruları ahıra alan çift, bakımlarını da üstlendi.
Çift, köpek yavrularını, ineklerden sağdıkları sütü sulandırıp biberona koyarak besledi. Yavrulardan 2'si ölen 2'sini de sahiplendiren Dumanoğlu ailesi, kalan 4’üne de kendileri bakmaya devam ediyor.
Köpeklerin sağlık durumlarının iyi olduğunu ve biberonla beslemeyi bıraktıklarını belirten Ömer Dumanoğlu, "Artık yavru köpekler diğerleri gibi 'yal' ismi verilen arpa ununun kaynatılmasıyla oluşan karışımla besliyoruz. Biberonu bıraktık. Kendi kendilerine yemeği ve yemek bulmayı öğrendiler. Artık onlara ‘Keleş’, ‘Lagal’, ‘Yeriş’ ve ‘Bala’ isimleri ile sesleniyoruz. Yavrunun ikisi doğuştan kuyruksuz. Bizdeki 4 yavru gibi sahiplendirdiğimiz iki yavrunun da sağlık durumları çok iyi" diye konuştu.
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