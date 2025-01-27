Yavru köpekler çöpe atılmıştı: Gözaltına alınan şüpheliler serbest bırakıldı

Yayınlanma: 27.01.2025 - 18:33

Güncelleme: 27.01.2025 - 18:33

Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Sokak Hayvanları Barınağı yakınında önceki gün barınağı gezmek için gelen hayvanseverler, burada çöp konteynerinde yavru köpek sesi duydu. Konteyneri kontrol eden hayvanseverler, çöp poşeti içerisine konularak bırakılan 4 yavru köpek buldu. Köpekler, bulundukları yerden alınarak, barınağa getirilip mama ve su verildi.

Olayın görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, barınağa gelerek hayvansever derneklerinin temsilcileriyle görüştü.

SERBEST BIRAKILDILAR

Olayla ilgili belediyede başlatılan inceleme kapsamında yavru köpekleri çöpe attığı tespit edilen personel, görevden uzaklaştırıldı. Hayvanseverlerin şikayeti sonrası Edirne Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından barınakta görevli Ş.K. ve E.A. gözaltına alındı. Gözaltına alınan barınak görevlileri E.A. ve Ş.K. Edirne Adliyesi'ne sevk edildi.

E.A. ve Ş.K. çıkarıldıkları hakimlik tarafından adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.