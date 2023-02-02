Annesi arazide boğarak öldürmüştü: Görüntüleri ortaya çıktı

Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 13:10

Güncelleme: 02 Şubat 2023 - 13:14

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Serinevler Mahallesi'nde 30 Ocak 2023 tarihinde iddiaya göre, mahallede bulunan boş arazide yerde hareketsiz şekilde yatan bir çocuğu fark eden yurttaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları değerlendirmede hareketsiz şekilde yatan kız çocuğunun hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemelerin ardından boş arazide ölü bulunan çocuğun 6 yaşındaki yabancı uyruklu Aya Necim olduğu belirlendi.

KATİL ZANLISININ ANNE OLDUĞU BELİRLENDİ

Yaşanan olayın ardından geniş çaplı çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı olarak anne Nuhha Cemmel'i gözaltına aldı. Gözaltındaki işlemleri tamamlanan katil zanlısı anne Nuhha Cemmel sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Nuhha Cemmel'in 6 yaşındaki kızı Aya Necim'i elinden tutarak boş araziye götürdüğü anlar ortaya çıktı. Görüntülerde, Nuhha Cemmel'in küçük kızı elinden tutarak boş araziye götürdüğü anlar saniye saniye yer aldı.

Daha sonrasında ise anne Nuhha Cemmel'ın görüntülerin bitiminin ardından boş araziye götürdüğü kızı Aya'yı boğarak olay yerinden uzaklaştığı iddia edildi.