Gaziantep'te feci olay: 6 yaşındaki kız çocuğu arazide ölü bulundu!

Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 17:13

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 17:13

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Serinevler Mahallesi'nde iddiaya göre, yurttaşlar sabah saatlerinde mahallede bulunan boş arazide yerde hareketsiz şekilde yatan bir çocuk fark etti.

Yurttaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları değerlendirmede hareketsiz şekilde yatan kız çocuğunun hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından boş arazide ölü bulunan çocuğun 6 yaşındaki yabancı uyruklu A.N. olduğu tespit edildi.

Çocuğun cansız bedeni, olay yerindeki çalışmaların ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. A.N. isimli çocuğa ait cansız beden adli tıpta tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

1 ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatılırken katil zanlısı olduğu değerlendirilen N.C isimli şahsın Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.