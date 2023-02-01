Boş arazide cesedi bulunmuştu: Aya'yı, annesi boğarak öldürmüş
Gaziantep’te, boş arazide cesedi bulunan Aya Necmi’nin (6), annesi Nuhha Cemmel (23) tarafından boğulduğu ortaya çıktı. Tutuklanan Cemel'in, ifadesinde, çocuğunu öldürdükten sonra boş araziye bıraktığını söylediği öğrenildi.
Serinevler Mahallesi'nde, dün öğleden sonra, boş arazide yerde hareketsiz yatan kız çocuğunu fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, Suriye uyruklu Aya Necmi olduğu tespit edilen çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi. Aya’nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerin ardından toprağa verildi.
Soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise çocuğun annesi Nuhha Cemel'i gözaltına aldı.
'PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRÜYOR' İDDİASI
Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nuhha Cemel'in, psikolojik tedavi gördüğünü ve cinnet geçirip, çocuğunu boğarak öldürdükten sonra boş araziye bıraktığını söylediği öğrenildi.
Cemel, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine götürüldü.
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