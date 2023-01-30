Doğu Karadeniz Bölgesi'nin arazi yapısı fıtık hastalığına zemin hazırlıyor

Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 07:00

Güncelleme: 30 Ocak 2023 - 07:00

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Yusuf Aşık, Doğu Karadeniz Bölgesi'nin iklimsel özelliklerinden dolayı bel fıtıklarına sık rastlanıldığını anlattı.

Aşık, "Romatizmal hastalıklar inflamatuar hastalıklar olduğu için başlı başına bel ağrılarına sebep olabiliyor ama, fıtık oluşumunda çok artırıcı bir etkisi yoktur. Hiç yoktur desek bu da doğru değil artırıcı etkisi vardır ama çok anlamlı değil. İklimsel olarak romatizmal hastalarda özellikle kış aylarında şikayetler daha çok olur. Bunun sebebi havaların soğuk olması, soğuklardan dolayı geçirilen inflamasyonu tetikleyen rahatsızlıklar bu grip olabilir, bademcik iltihabı olabilir veya diğer enfeksiyonlar olabilir. Her türlü inflamasyonu artırıcı rahatsızlıklar tetikler. Bunlar da kış aylarında daha sık görüldüğü için iklimsel o tür bir etkisi vardır. Bölgemizde diğer bölgelere göre bel fıtıklarına daha çok rastlıyoruz. Bunun da en önemli sebeplerinden biri de arazi şartları. Eğimli arazi bol yağışlı olduğu için kayma, takılmalara bağlı ani hareketler daha çok fıtıklara sebep oluyor" dedi.

"KASLAR ZAYIFLIYOR"

Özellikle kırsal alanlarda çalışanların işe ara verdikten sonra başlamasının kasları zayıflattığını kaydeden Aşık, "Sürekli yük taşıyorsa bel kasları daha güçlü olur fıtık azalır diye düşünüyoruz ama eskiden olduğu gibi şimdi sürekli çalışma yok. Genellikle belli aylarda istirahat edip sonra birden çalışmaya başlayınca kaslar zayıf oluyor. Hemen işe başladıklarında zayıf kasların üzerine ani yükler bindiğinde fıtık oranları artıyor. Bölgemizde hem çalışma şartları hem arazi şartları hepsi etkili oluyor" ifadelerini kullandı.



