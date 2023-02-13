Annesi enkazdan 177 saat sonra kurtarıldı! Evladın göz yaşartan mutluluğu
Türkiye'yi sarsan deprem felaketinin ardından arama-kurtarma faaliyetleri için zaman daralıyor. Can kaybı her dakika artarken, bölgeden mucize haberleri de gelmeye devam ediyor. Hatay'da Saadet Sentag adlı bir kadın yıkılan evinin enkazından 177 saat sonra kurtarıldı. Enkazın başında umutla bekleyen oğlu ise annesinin sağ olarak yıkıntılar arasında çıkarılmasını sevinç çığlıklarıyla karşıladı. Bir evladın annesine kavuşma anını ise Reuters'tan Ümit Bektaş görüntüledi.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin 8'inci günündeyiz. Depremler bölgeyi adeta yıkıp geçti. 6 Şubat'taki depremlerin en ağır hasara yol açtığı kentlerinde başında ise Hatay geliyor.
Arama-kurtarma ekipleri enkaz altında canlı ararken zamanla yarışıyor. Dakikalar ilerledikçe maalesef can kaybı artıyor. Bir yandan da mucize haberleri geliyor.
Hatay'da Saadet Sentag adlı bir kadın yıkılan evinin enkazından 177 saat sonra kurtarıldı. Reuters muhabiri Ümit Bektaş ise Sentag'ın kurtarılma anını ve oğlunun yaşadığı sevinci görüntüledi.
HATAY YERLE BİR OLDU
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Bahadır Erdem, Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından Hatay'da yaşanan yıkıma ilişkin kritik bir veri paylaştı.
Bölgedeki izlenimlerini paylaşan Prof. Dr. Erdem, "Hatay'da içinde oturulabilecek en fazla ev yüzde 15'tir. Gerisini unut. Yüzde 35'i, 40'ı göçük. Yüzde 45, 50'sinin içine girilemez" dedi.
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